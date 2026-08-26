रायबरेली की 1.15 लाख बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा, जीवनभर कर सकेंगी मुफ्त बस यात्रा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 60 साल या उससे ऊपर की महिलाओं को जीवन भर निश्शुल्क बस यात्रा की सुविधा दी है। जिले की करीब एक लाख 15 हजार महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।

24 अगस्त को रायबरेली की धरती से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बिना योजना का खुलासा करे बुजुर्ग महिलाओं को बड़ी योजना का लाभ देने की बात कही थी। इससे महिलाओं में योजना के बारे में जानने की उत्सुकता जाग्रत हुई थी। महज 48 घंटे में योेगी ने जिले की लाखों बुजुर्ग महिलाओं के सपनों को पर लगा दिया। बहुत सी महिलाएं तीर्थ व अपनों तक आर्थिक दिक्कत के चलते नहीं पहुंच पाती थीं।