संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, शव लेकर ससुराल पहुंचा पति; तीन साल पहले हुई थी लव मैरिज

संवादसूत्र, महराजगंज (रायबरेली)। प्रेम विवाह कर पति के साथ बेंगलुरु में रह रही एक महिला का शव सोमवार को उसके मायके लाया गया। विवाहिता का शव देख परिवारजन में चीख पुकार मच गई। मृतका मायके पक्ष ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है। सिकंदरपुर निवासी श्वेता ने पड़ोसी गांव घटोरवा के रहने वाले विनेश से करीब तीन वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था।

कुछ दिनों बाद वह विनेश के साथ बेंगलुरु चली गई और वहीं रह रही थी। सोमवार को तीन साल बाद विनेश एंबुलेंस से उसका शव लेकर ससुराल पहुंचा। मृतका के परिवारजन विनेश पर ही श्वेता को मार डालने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित होने लगे। श्वेता की मां छेदाना ने चंदापुर पुलिस को सूचना देकर पोस्टमार्टम कराने व केस दर्ज कराने की मांग की है।