संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, शव लेकर ससुराल पहुंचा पति; तीन साल पहले हुई थी लव मैरिज
महराजगंज में प्रेम विवाह कर बेंगलुरु में रह रही विवाहिता का शव उसके पति द्वारा मायके लाया गया, जिसके बाद परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है।
HighLights
बेंगलुरु में रह रही विवाहिता का शव मायके पहुंचा।
परिजनों ने पति पर श्वेता की हत्या का आरोप लगाया।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी।
संवादसूत्र, महराजगंज (रायबरेली)। प्रेम विवाह कर पति के साथ बेंगलुरु में रह रही एक महिला का शव सोमवार को उसके मायके लाया गया। विवाहिता का शव देख परिवारजन में चीख पुकार मच गई। मृतका मायके पक्ष ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है। सिकंदरपुर निवासी श्वेता ने पड़ोसी गांव घटोरवा के रहने वाले विनेश से करीब तीन वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था।
कुछ दिनों बाद वह विनेश के साथ बेंगलुरु चली गई और वहीं रह रही थी। सोमवार को तीन साल बाद विनेश एंबुलेंस से उसका शव लेकर ससुराल पहुंचा। मृतका के परिवारजन विनेश पर ही श्वेता को मार डालने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित होने लगे। श्वेता की मां छेदाना ने चंदापुर पुलिस को सूचना देकर पोस्टमार्टम कराने व केस दर्ज कराने की मांग की है।
मृतका की बहन मोनी ने बताया कि श्वेता से उनकी बीते शुक्रवार की सुबह मोबाइल से बात हुई तो श्वेता ने बताया सब ठीक है। उसने विनेश से कुछ विवाद होने की बात भी बताई थी। परिवारजन ने आरोप लगाया कि उसकी श्वेता की हत्या उसके पति विनेश ने ही की है। चंदापुर थानाध्यक्ष अरविंद सिंह का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना बंगलुरू की है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।