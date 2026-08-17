रायबरेली में रक्षाबंधन पर बढ़ेंगे बसों के फेरे, ड्राइवर-कंडक्टर को प्रोत्साहन राशि देगा रोडवेज

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने विशेष संचालन अभियान की योजना बनाई है। रायबरेली डिपो की 170 बसों को अधिकतम फेरे लगवाने की योजना है। यह विशेष अभियान 26 से 31 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत, 1800 किलोमीटर बस संचालन पूरा करने वाले चालक-परिचालक को 1200 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

1800 किलोमीटर से अधिक संचालन करने पर 55 पैसे प्रति किलोमीटर का भुगतान किया जाएगा। लगातार उपस्थिति दर्ज कराने वाले कर्मचारियों को 500 रुपये प्रति कर्मचारी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बेहतर संचालन और निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।