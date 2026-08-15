लखनऊ के वृंदावन सेक्टर-6A में 4.15 करोड़ से बनेगा बड़ा पार्क, 17 हजार स्क्वायर फीट में किया जाएगा डेवलप

समाज सूत्र, लखनऊ। वृंदावन कॉलोनी सेक्टर-6ए में लंबे समय से खाली पड़ी और कूड़े-गंदगी से घिरी जमीन अब जल्द ही पार्क के रूप में विकसित होगी। आवास विकास की स्थापना निधि से करीब 4.15 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पार्क का गुरुवार को इब्राहिमपुर वार्ड क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि संजीव अवस्थी ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत कराई।

इस दौरान क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और बच्चे भी मौजूद रहे। भूमि पूजन के बाद लोगों ने एक दूसरे को माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर खुशी जताई। करीब 17 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनने वाला यह पार्क क्षेत्र के बड़े पार्कों में शामिल होगा। पार्क में लोगों के टहलने के लिए बेहतर पाथवे बनाया जाएगा। इसके साथ ही फुलवारी और हरियाली विकसित की जाएगी, जिससे लोगों को सुबह-शाम टहलने और बच्चों को खेलने के लिए बेहतर वातावरण मिल सकेगा। पार्क में तीन गेट बनाए जाएंगे।