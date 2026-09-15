रायबरेली में सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 13 अक्टूबर को मतदान, 23 हजार वोटर्स करेंगे फैसला

जागरण संवाददाता, रायबरेली। चुनाव आयोग ने सलोन के नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग ने मतदान की तिथि 13 व मतगणना की 15 अक्टूबर घोषित की है। हालांकि, डीएम द्वारा स्थानीय स्तर पर बुधवार को अधिसूचना जारी होगी। करीब 14 माह से नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट खाली चल रही है।

सलोन में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 4 मई 2023 को हुआ था, जिसमें चंद्रशेखर रस्तोगी ने जीत दर्ज की थी। सलोन के नगर पंचायत अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित था। चुनाव के दौरान और बाद में विपक्षी प्रत्याशी (तनवीर अहमद) ने उनके पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी।