रायबरेली रेलवे स्टेशन पर लगे 16 CCTV, ओवरब्रिज के दोनों ओर बढ़ी निगरानी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। स्टेशन के दोनों फुट ओवरब्रिज (एफओबी) पर कुल 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब प्लेटफार्म बदलने के लिए फुट ओवरब्रिज से आने-जाने वाले यात्रियों पर कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी।

स्टेशन मास्टर कार्यालय के पास बने फुट ओवरब्रिज पर सात सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

वहीं, जीआरपी थाना के पास बने दूसरे फुट ओवरब्रिज पर नौ कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों की मदद से एफओबी पर होने वाली गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा सकेगी। इससे संदिग्ध गतिविधियों और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर नजर रखने में मदद मिलेगी।