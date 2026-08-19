रायबरेली में दुष्कर्म का आरोपित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, बाएं पैर में लगी गोली 

संवादसूत्र, सलाेन (रायबरेली)। नौ वर्ष की बालिका से दुष्कर्म के आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। कोडरी जंगल में छिपे आरोपित को जब पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

जवाबी फायरिंग में आरोपित के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के लगभग 12 घंटों के भीतर ही पुलिस आरोपित तक पहुंच गई। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि एक गांव निवासी व्यक्ति ने मंगलवार को शिकायत की कि उनकी नौ वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेत की ओर शौच के लिए गई थी, जहां धरई गांव के मुन्ना कुरैशी ने उसे दबोच लिया और झाड़ियों में खींच कर उसके साथ घिनौनी वारदात की। घर पहुंची बच्ची की हालत देखकर परिवारजन घबरा गए।

तलाश में जुटी थी पुलिस पूछे जाने पर बालिका ने अपने पिता को पूरी घटना बताई। शिकायत के आधार पर पाक्सो एक्ट, दुष्कर्म व एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपित कोडरी जंगल में छिपा है और भागने की फिराक में है। इस पर टीम ने घेराबंदी कर आरोपित को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपित ने भागने लगा।