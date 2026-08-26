रायबरेली में जुलूस के दौरान लगे फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे, हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी

संवाद सूत्र, डलमऊ (रायबरेली)। ईद मीलादुन्नबी के जुलूस के दौरान फिलीस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस पर पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध कार्रवाई की है। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि जब नारेबाजी में एक दर्जन से अधिक लोग शामिल थे तो सिर्फ एक युवक पर ही कार्रवाई क्यों की गई।

यह भी आरोप लगाया कि जुलूस के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में विवादित नारे लगाए गए। इससे सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हाे गए हैं। चौकी इंचाई सोनू पटेल ने शिकायत में बताया कि जुलूस के दौरान फिलीस्तीन जिंदाबाद व सर तन से जुदा के नारे लगाए गए।

चौकी इंचार्ज की शिकायत पर एक युवक का शांतिभंग में चालान किया गया है। सीओ गिरजा शंकर त्रिपाठी कहना है कि जुलूस के दौरान नारेबाजी के संबंध में कार्रवाई की गई है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



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