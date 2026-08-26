रायबरेली में सिर्फ दो महीने में बह गई साढ़े तीन करोड़ से बनी सड़क, बारिश ने खोली गुणवत्ता की पोल

संवादसूत्र, महराजगंज (रायबरेली)। इन्हौना मार्ग पर कैर गांव के पास नइया नाला पर करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से दो माह पहले बने पुल में बारिश से गहरा गड्ढा हो गया है, इससे मानक विहीन निर्माण की पोल खुल गई है। व्यस्त मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के चलते किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है।

ग्रामीणों के अनुसार, कैर नइया नाला काफी संकरा था। बारिश के दौरान जलनिकासी प्रभावित होने से आसपास जलभराव और आवागमन में परेशानी होती थी। समस्या के स्थायी समाधान के लिए करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से नया और चौड़ा पुल बनाया गया, लेकिन पहली ही बारिश में पुल के पास सड़क धंसने से इसकी गुणवत्ता की पोल खुल गई।