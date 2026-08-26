नेपाल में फंसे UP के लोगों की मदद के लिए योगी सरकार सतर्क, जारी किया हेल्प लाइन नंबर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने नेपाल में आई बाढ़ के कारण वहां फंसे प्रदेशवासियों की मदद के लिए फोन नंबर जारी किया है।

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राहत आयुक्त कार्यालय ने कहा कि यदि कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक वहां फंसा हुआ है या उसे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो वह या उसके स्वजन तत्काल 1070 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश सरकार अपने नागरिकों की हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी।