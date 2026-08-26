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नेपाल में फंसे UP के लोगों की मदद के लिए योगी सरकार सतर्क, जारी किया हेल्प लाइन नंबर

By Shobhit Srivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Wed, 26 Aug 2026 09:24 PM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में बाढ़ में फंसे अपने नागरिकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। फंसे हुए लोग या उनके परिजन तत्काल 1070 पर संपर्क कर सकते हैं ताकि हर संभव मदद मिल सके।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. नेपाल में बाढ़ से प्रभावित यूपी के नागरिक

  2. प्रदेश सरकार ने मदद के लिए नंबर जारी किया

  3. फंसे लोग 1070 पर संपर्क कर सहायता पाएं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने नेपाल में आई बाढ़ के कारण वहां फंसे प्रदेशवासियों की मदद के लिए फोन नंबर जारी किया है।

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राहत आयुक्त कार्यालय ने कहा कि यदि कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक वहां फंसा हुआ है या उसे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो वह या उसके स्वजन तत्काल 1070 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश सरकार अपने नागरिकों की हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी।

 

 