रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे पर नगर पालिका का छापा, फुटपाथ पर दुकानें लगाने वालों पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रायबरेली। नगर पालिका परिषद की टीम ने डिग्री कालेज चौराहा क्षेत्र में फुटपाथ पर नियम विरुद्ध दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कर निर्धारण अधिकारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अभियान चलाकर 12 दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान प्रतिबंधित पालीथिन का भी इस्तेमाल होते मिला, जिसे टीम ने जब्त कर लिया।

नगर पालिका की कार्रवाई से फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों में अफरातफरी मच गई। कर निर्धारण अधिकारी ललितेश सक्सेना, राजस्व निरीक्षक प्रशांत मिश्र के नेतृत्व में छह सदस्यीय टीम ने दुकानदारों को फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने से बचने की हिदायत दी। छापेमारी के दौरान करीब 1500 रुपये कीमत की पालीथिन बरामद की गई।