अयोध्या के छावनी में तेंदुए का खौफ, वन विभाग की टीम को चमका देकर बदल रहा लोकेशन; अब कहां आया नजर?

संवाद सूत्र, अयोध्या। शहर से सटे छावनी क्षेत्र में मौजूद तेंदुए की लोकेशन लगातार बदल रही है। अब तक दर्जनभर बार वह अलग-अलग जगहों पर दिख चुका है। 29 सितंबर की रात एक बार उसकी तस्वीर ट्रैप कैमरे में भी कैद हो चुकी है लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका है। उसकी लगातार बदलती लोकेशन से वन विभाग हैरान है लेकिन कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। तेंदुआ आगे-आगे और वनकर्मी लाठी लेकर पीछ-पीछे उसके निशान तलाश रहे हैं।

15 दिन पूर्व तेंदुआ कोबरा आर्मी पब्लिक स्कूल के पीछे दिखा था,। जिसके कुछ दिनों बाद वह मीरनघाट पुलिस चौकी के सामने ईटीआर के आसपास पहुंच गया। वन विभाग ने वहां पिजड़ा लगाया। इन जंगलों में लगभग दो दिन बिताने के बाद लगभग 700 मीटर दूर वह सरयू निवास के पास पहुंच गया।

कोबरा आर्मी पब्लिक स्कूल के पीछे जंगल में पहुंचाया वहां लोगों ने देखा और उसके पकड़ने के लिए वन विभाग को सूचना दी, तो वहां भी एक पिंजड़ा लगा दिया गया। लुकाछुपी के बीच दो दिन पूर्व तेंदुआ छावनी क्षेत्र स्थित डीएफओ के बंगले से चंद कदमों की दूरी पर देखा गया और कुछ ही देर बाद वह कोबरा आर्मी पब्लिक स्कूल के पीछे जंगल में पहुंच गया।