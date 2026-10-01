रसायनिक खाद से बीमार हो रही मिट्टी, अब चित्रकूट के 168 गांवों में 'कृषि ज्ञान दूत' किसानों को सिखाएंगे प्राकृतिक खेती

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल से खेतों की मिट्टी की सेहत प्रभावित होने की चिंता के बीच अब कर्वी ब्लाक के 168 राजस्व गांवों में प्राकृतिक खेती का संदेश पहुंचाया जाएगा। इसके लिए कृषि ज्ञान दूत किसानों और कृषि विभाग के बीच कड़ी का काम करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र गनीवां की ओर से जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) से पोषित कृषि ज्ञान दूत योजना के तहत गुरुवार को रामायण मेला परिसर सीतापुर में एक दिवसीय वृहद कार्यशाला आयोजित की गई।

मुख्य विकास अधिकारी डीपी पाल ने कहा कि कृषि ज्ञान दूत अपने-अपने गांवों में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करें। रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। अनुदान के बारे में भी दी जानकारी गौ आधारित प्राकृतिक खेती से मिट्टी को बचाने के साथ बुंदेलखंड में खेती को फिर से लाभकारी बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है। उन्होंने शासन की सहभागिता योजना के तहत देशी गाय पालन पर मिलने वाले अनुदान की भी जानकारी दी।