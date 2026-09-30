PNG कनेक्शन ना लेने वाले ग्राहकों की बंद होगी LPG सप्लाई, रायबरेली में नोटिस जारी कर रहा विभाग

जागरण संवाददाता, रायबरेली। एक होटल में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें शहर में पीएनजी के तेजी से विस्तार और अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को जोड़ने के संबंध में चर्चा की गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी उबैदुर्रहमान ने कहा कि शासन का उद्देश्य है कि शहर में पीएनजी का तेजी से विस्तार किया जाए। इसके चलते पाइप लाइन बिछाने व उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की गति में तेजी लाई जाए। जहां पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क उपलब्ध है, वहां अधिक से अधिक घरों में कनेक्शन एवं गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।