यूपी में ढाई लाख श्रमिकों की फैमिली ID और 26000 लोगों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड, श्रम विभाग ने तैयार किया प्लान

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की अब फैमिली आइडी बनाई जाएगी। इसके साथ ही 26 हजार श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की तैयारी है। इसके लिए श्रम विभाग की ओर से अलग-अलग तिथियों में शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में श्रमिकों के पंजीकरण से संबंधित कार्य के साथ स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा।

ऊंचाहार के श्रमिक रमेश कुमार, रोहनिया के राकेश सरोज ने बताया कि अब फैैमिली आइडी बनने पर हमारे व हमारे परिवार का रिकार्ड एक ही जगह से पता चल सकेगा। जिससे सहूलियत मिलेगी। जगतपुर के राजरानी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनने से अब कम से कम उपचार तो हो सकेगा, अभी तक श्रमिकों को उपचार कराने के लिए निजी अस्पताल में काफी खर्चा आता था।