तकनीक और युवाओं के प्रयास से 12 साल बाद अपनों से मिला वृद्ध, रायबरेली में बुजुर्ग का गूगल सैटेलाइट से खोज निकाला घर

संवाद सूत्र, बछरावां (रायबरेली)। वक्त की धुंध में खो चुके अपनों का पता जब तकनीक के सहारे मिला तो 12 वर्षों से घर से दूर रह रहे वृद्ध की जिंदगी में फिर खुशियां लौट आईं। युवाओं की पहल से मथुरा जिले के सकूरा खास के रहने वाले वृद्ध आखिरकार अपने परिवाजरन से मिल सके। सकूरा खास निवासी बाबू करीब 12 वर्ष पहले दो युवकों के साथ मजदूरी करने के सिलसिले में बछरावां आए थे।

कुछ दिन बाद दोनों युवक उन्हें छोड़कर कहीं चले गए। इसके बाद बाबू यहीं रहकर मजदूरी करने लगे और इसी के सहारे अपना जीवनयापन करते रहे। समय बीतता गया, लेकिन घर और परिवार से उनका संपर्क नहीं हो सका। इस बीच कुछ युवकों ने बाबू को उनके परिवारजन तक पहुंचाने की पहल की। उनके गांव का सटीक पता लगाने के लिए गूगल सैटेलाइट तकनीक की मदद ली गई।