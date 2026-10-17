रायबरेली रामलीला मैदान में नहीं लगेगा एतिहासिक दशहरा मेला, हटाई गई दुकानें

संवाद सूत्र, ऊंचाहार (रायबरेली)। नगर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित रामलीला मैदान की भूमि के स्वामित्व को लेकर चल रहे विवाद में ऐतिहासिक दशहरा मेले के आयोजन पर एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। उच्च न्यायालय ने एसडीएम की आख्या के आधार पर भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

इसके अनुपालन में प्रशासन ने शुक्रवार देर शाम मेला स्थल पर लगाए गए झूलों समेत सभी दुकानें हटवा दी हैं। इससे जहां दुकानदारों व क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है, वहीं आयोजित हो रहे मेले पर रोक के बाद मेला कमेटी ने दूसरे स्थान पर आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है।

बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़क से मिली हुई करीब पांच बीघे से अधिक भूमि पर 80 सालों से रामलीला व दशहरा मेले का आयोजन होता रहा है। करीब 30 साल पहले रायबरेली निवासी सूरजमल मुरारका ने भूमि पर अपने स्वामित्व का दावा करते हुए न्यायालय में वाद दायर किया था।

प्रारंभिक सुनवाई में एसडीएम न्यायालय ने उनका दावा खारिज कर दिया था। बाद में राजस्व परिषद द्वारा विवादित भूमि के स्वामित्व को लेकर मुरारका के पक्ष में निर्णय दिया। इसके बाद वर्ष 2007 में उच्च न्यायालय ने मेले के आयोजन पर रोक लगा दी थी।

मेला कमेटी की ओर से राजस्व परिषद में पक्ष रखे जाने के बाद वर्ष 2023 में आयोजन की अनुमति मिली और मेला फिर शुरू हो गया। इसी बीच मामला दोबारा उच्च न्यायालय पहुंचा। वादी सूरजमल मुरारका के पुत्र प्रकाश मुरारका ने मेला कमेटी के आठ लोगों को पक्षकार बनाया।