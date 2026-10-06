रायबरेली: मालगाड़ी की 35 बोगियों में लटक रही थीं रस्सियां, 2 के पहिये हुए जाम; दो घंटे रोकी ट्रेन

जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रतापगढ़ की ओर से कुंदनगंज स्टेशन जा रही 58 बोगियों वाली मालगाड़ी में मंगलवार को कई खामियां मिलने से रेलवे स्टेशन पर उसे करीब दो घंटे रोकना पड़ा। जांच के दौरान मालगाड़ी की 35 बोगियों में रस्सियां नीचे की ओर रगड़ती मिलीं। वहीं चार बोगियों में लगी पल्लियां नीचे लटक रही थीं। दो बोगियों के पहियों में पल्लियां फंसी होने पर पहिया जाम हो गए।

मालगाड़ी के स्टेशन पहुंचने पर रेलवे कर्मचारियों ने खामियां देखीं तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई। इसके बाद कैरिज एवं वैगन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मालगाड़ी की बोगियों का निरीक्षण कर नीचे लटक रही रस्सियों और पल्लियों को ठीक कराया। पहियों में फंसी पल्लियों को भी सावधानीपूर्वक निकालकर स्थिति सामान्य की गई।