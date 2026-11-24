जागरण संवाददाता, रायबरेली। अघौरा गांव में नकली पनीर बनाई जा रही थी। इस पनीर को बनाने में केमिकल टीनोपाल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस केमिकल का प्रयोग कपड़ों में सफेदी लाने में होता है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में इसका राजफाश हुआ है। टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में नकली पनीर बरामद कर नष्ट कराया। यहां तैयार पनीर की सप्लाई रायबरेली के अलावा गैर जनपदों में भी की जाती थी।

अघौरा निवासी एक व्यक्ति पर कथित रूप से इस फैक्ट्री का संचालन करने का आरोप है।

सोमवार की रात सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मानिकचंद सिंह के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की। जांच के दौरान पनीर बनाने में कपड़ों को सफेद करने वाले टीनोपाल सहित अन्य केमिकल के इस्तेमाल की बात सामने आई। यह केमिकल खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल के लिए नहीं है।