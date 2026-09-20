रायबरेली में बसों की ऑनलाइन फीडिंग अधूरी, यात्रियों को LED पर नहीं मिल रही सही जानकारी
रायबरेली में परिवहन निगम की बसों की ऑनलाइन फीडिंग अधूरी होने से यात्रियों को बस स्टेशन पर लगी एलईडी स्क्रीन पर सही जानकारी नहीं मिल पा रही है।
HighLights
ऑनलाइन फीडिंग अधूरी होने से एलईडी पर गलत जानकारी।
यात्रियों को बस के समय और गंतव्य की दिक्कत।
क्षेत्रीय प्रबंधक बोले, फीडिंग पूरी होने पर व्यवस्था सुधरेगी।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो की बसों की ऑनलाइन फीडिंग का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। इससे बस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई एलईडी स्क्रीन पर बसों के संचालन की सही जानकारी प्रसारित नहीं हो पा रही है।
बस के आने-जाने का समय और गंतव्य की जानकारी स्पष्ट नहीं मिलने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिपो में करीब 170 बसें संचालित हैं।
परिवहन निगम की ओर से बसों में जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका उद्देश्य बसों की लोकेशन और संचालन से जुड़ी जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है।
जीपीएस और ऑनलाइन फीडिंग की व्यवस्था पूरी होने के बाद बसों की वास्तविक स्थिति की जानकारी स्टेशन पर भी आसानी से मिल सकेगी। इससे यात्रियों को बस के लिए अनावश्यक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वर्तमान में बस स्टेशन पर लगी एलईडी स्क्रीन पर कई बार बसों से संबंधित जानकारी अपडेट नहीं हो पाती है। ऐसे में यात्री बस के निर्धारित समय और गंतव्य को लेकर कर्मचारियों से जानकारी लेते हैं। खासकर दूसरे स्थानों से आने वाले यात्रियों को इससे अधिक परेशानी होती है।
परिवहन निगम की इस व्यवस्था का उद्देश्य बस संचालन को रेलवे की तर्ज पर अधिक पारदर्शी बनाना है। ऑनलाइन फीडिंग और जीपीएस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय होने के बाद यात्रियों को बसों की लोकेशन और समय की जानकारी मिलने से सुविधा बढ़ने की उम्मीद है।
यात्री धर्मराज तिवारी, विशंभर सिंह, रघुनाथ यादव, सलीम ने बताया कि एलईडी में बसों की जानकारी सही न मिलने पर यात्री भ्रमित हो रहे हैं। जिन्होंने कहा कि कागज में प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन हकीकत उससे परे है। यात्रियों ने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी।
क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन का कहना है कि बसों की ऑनलाइन फीडिंग का काम जारी है। सभी बसों का डाटा फीड होने के बाद व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित किया जाएगा। इसके बाद किस रूट पर कौन सी बस जाएगी और उसके पहुंचने तथा रवाना होने का समय क्या है, इसकी जानकारी स्टेशन पर एलईडी के माध्यम से यात्रियों को मिल सकेगी।