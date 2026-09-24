रायबरेली में डिपो को लेकर अब हर हफ्ते ARM करेंगे समीक्षा; मुख्यालय भेजनी होगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो के कार्यों और बस संचालन की अब हर सप्ताह समीक्षा होगी। प्रबंध निदेशक व मंडल के अन्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिपो के कार्यों की समीक्षा की।

इस दौरान रायबरेली डिपो के प्रतिफल अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर अधिकारियों ने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) से नाराजगी जताई और व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही बेहतर परिणाम नहीं मिलने पर चेतावनी भी दी गई।

क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि अब एआरएम प्रत्येक गुरुवार को स्वयं बैठकर रायबरेली डिपो के प्रतिफलों की समीक्षा करेंगे। इसमें बसों के डिपो से आने-जाने का समय, प्रत्येक बस ने कितने किलोमीटर की यात्रा की, बसों की डीजल औसत निर्धारित मानक के अनुरूप है या नहीं।

परिचालकों का लोड फैक्टर कितना रहा और निर्धारित स्टापेज पर बसों का ठहराव हो रहा है अथवा नहीं, इसकी जानकारी देखी जाएगी। इसके अलावा बसों के संचालन से मिलने वाली आय, मार्गवार प्रदर्शन और बसों के निर्धारित संचालन में किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, इसकी भी निगरानी की जाएगी। कार्यशाला से लेकर अन्य कार्यालयों में निरीक्षण भी किया जाएगा।