सामूहिक विवाह योजना: 920 वधुओं के खाते में भेजे 5.88 करोड़, गहनों के लिए अकाउंट में भेजे 4000

जागरण संवाददाता, रायबरेली। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 920 वधुओं के खाते में बुधवार को पांच करोड़ 88 लाख 80 हजार रुपये जारी कर दिए गए। लाभान्वित वधुओं के चेहरे में खुशी रही। माह सितंबर में चार समारोह के दौरान 920 जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें 11 सितंबर को सलोन में 248 जोड़े, 18 को सदर में 175 जोड़े, 19 को ऊंचाहार में 283 व 23 को हरचंदपुर विधानसभा में 214 जोड़े मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शामिल हुए।

इस योजना के तहत प्रत्येक वधू के खाते में 60 हजार रुपये नगद दिए जाते हैं। वहीं, अभी तक जेवर के रूप में चांदी के आभूषण दिए जाते थे। इस बार शासन ने चांदी के आभूषण के स्थान पर चार हजार रुपये बधू के खाते में भेजने की योजना बनाई है।