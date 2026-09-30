रायबरेली के 178 गांवों को जल्द मिलेगी मुफ्त कंप्यूटर और किताबों की सौगात, युवाओं को होगा फायदा 

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले के 980 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बननी है। यह कार्य कई चरणों में होगा। पहले चरण में 178 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था। दूसरे चरण में भी 18 ब्लाकों के 178 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। इससे ग्रामीण युवाओं को फायदा होगा। प्रत्येक लाइब्रेरी में कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस व अन्य उपकरण लगाए जाएंगे।

महापुरुषों की जीवनी से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक की किताबें भी उपलब्ध कराई रहेंगी। बैठने के लिए कुर्सी मेज व बेंच रहेंगी। इन सभी कार्यों के लिए प्रत्येक लाइब्रेरी पर करीब चार लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके संचालन की जिम्मेदारी सचिव व सहायक ग्राम पंचायत अधिकारी को दी जाएगी।