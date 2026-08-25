रायबरेली में जनसुविधा केंद्रों में सेवाएं न देने पर 326 पंचायत सहायकों का रोका वेतन

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिला पंचायत राज अधिकारी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बड़ी कार्रवाई करते हुए जनसुविधा केंद्र की सेवा न देने पर 326 पंचायत सहायकों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया है। इसके बाद अन्य पंचायत सहायकों में खलबली मच गई है।

शासन द्वारा करीब सभी 980 ग्राम पंचायतों में जन सुविधा केंद्र खोल गए है, जिसमें आय, जाति, निवास व राशन कार्ड सहित करीब 58 सेवाएं दी जाती हैं। इससे ग्रामीणों को बड़ी सुविधा है। पहले ग्रामीणों को इन सेवाओं के आवेदन के लिए गांव से दूर जाना पड़ता था। कभी-कभी मुख्यालय का भी चक्कर लगाना पड़ता था। इसमें ग्रामीणों का समय व धन दोनों बर्बाद होता था।

सेवा का शुल्क महज 30 रुपये है निर्धारित गांवों में खुले जनसुविधा केंद्र में हर सेवा का शुल्क महज 30 रुपये निर्धारित है। वहीं, कैफे वाले व अन्य कंप्यूटर दुकानदार इन कामों के लिए 100 रुपये व अधिक पैसे लेते हैं। गांवों में जनसुविधा केंद्र खुलने से ग्रामीणों को इन सभी परेशानी से निजात मिल गई है।