छठ पर्व पर रायबरेली से होकर चलाई गई तीन स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रायबरेली होकर तीन स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का रेल मार्ग चार्ट जारी कर दिया गया है। इससे दिल्ली, पंजाब, बिहार और चंडीगढ़ की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

छठ पर्व इस बार 13 नवंबर से 16 नवंबर तक है। त्योहार के आसपास बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों से अपने घर लौटते हैं और त्योहार के बाद वापस भी जाते हैं। ऐसे में नियमित ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने की संभावना रहती है। इसे देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है।

यातायात निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि वाराणसी से दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन 28 नवंबर तक किया जाएगा। वहीं फिरोजपुर से पटना के बीच ट्रेन 24 नवंबर तक चलेगी। वाराणसी से चंडीगढ़ के बीच स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक संचालित की जाएगी।