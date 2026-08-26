रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज अलर्ट, रायबरेली की 170 बसें लगाएंगी 300 फेरे, 31 अगस्त तक कर्मचारियों की छुट्टियां रद

जागरण संवाददाता, रायबरेली। भाई-बहनों के त्योहार रक्षाबंधन को लेकर परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। सभी रूटों के लिए चार्ट तैयार हो गया है, इसके लिए 170 बसें चलाई गईं है जो प्रतिदिन के औसत का डेढ़ गुना फेरे लगाएंगी। वहीं, यात्री की सुविधाओं को देखते हुए सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टी 31 तक रद्द कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रक्षा बंधन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके तहत रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। लखनऊ रूट पर 80 बसें लगाई गई हैं जो वापसी प्रयागराज तक जाएंगी। इसके अतिरिक्त प्रयागराज के लिए अलग से 12 बसें तैनात की गई हैं। वहीं, कानपुर के लिए 45, सुल्तानपुर 13, प्रतापगढ़ 5, बलिया एक, गोरखपुर पांच व दिल्ली तक 20 बसें चलाई जाएंगी।

सभी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक वहीं, भगवान राम की नगरी के लिए नौ बसें सेवाएं देंगी। प्रतिदिन निर्धारित रूट पर करीब 200 फेरे बसें लगाती हैं। त्योहार के देखते हुए फेरों को डेढ़ गुना कर दिया गया है। 26 से लेकर 31 अगस्त तक सभी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है।

कंट्रोल रूम व परिचालक एटीएम रूम को 24 घंटे खोलने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, बस स्टाप के मुख्य द्वारा पर एक बाबू व एक गार्ड सहित दो कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। वह बस स्टाप पर आने वाले यात्रियों की जानकारी उच्चाधिकारियों को देंगे, जिससे बसों का इंतजाम किया जा सके।