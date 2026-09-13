भगवान शिव लोकमंगल के देवता, समाज के विकार को भी करते हैं धारण : योगी आदित्यनाथ

जागरण संवाददाता, रायबरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को रायबरेली के ऊंचाहार चड़रई पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां पर आशिव महापुराण कथा को सुना। कथा व्यास प. प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में दूर दराज से भक्त पहुंचे।

खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय इस कथा का आयोजन करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथा में शामिल होने के कारण यहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कथा सुनने वालों को संबोधित भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सनातन धर्म की यही बड़ी पूंजी है क्योंकि शिव की पहचान हमारे लिए यही है कि लोकमंगल के लिए जो विष है वह भी वो धारण करते हैं। शिव लोकमंगल के देवता हैं। सृष्टि के देवता हैं। नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं और समाज के जितने विकार होते हैं उन्हें दूर करके लोककल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

सीएम योगी ने कहा कि सनातन में भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभु की भक्ति हनुमान जी को मिली। मुख्यमंत्री ने शिव भक्ति और सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खान-पान अलग हो सकता है लेकिन शिव भक्ति एक है। सीएम योगी ने कहा कि भक्ति में शक्ति और आकर्षण है और सनातन का गौरव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने ईश्वर की भक्ति को बहुत अनमोल बताया।

धर्म को केवल पूजा-पद्धति तक सीमित नहीं रखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने धर्म को केवल पूजा-पद्धति तक सीमित नहीं रखा बल्कि हमने उसे समाज की जीवन शक्ति के रूप में माना है। यही कारण है कि राजनीतिक कमजोरियों के कारण यह देश विदेशी आक्रांताओं का सामना करने के लिए मजबूर हुआ था। तुलसीदास जी ने मध्यकाल में रामकथा के माध्यम से काम किया था। उस कालखंड में धर्म पर प्रहार हो रहा था और उस समय तुलसीदास जी ने रामकथा के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था।