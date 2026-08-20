Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

रायबरेली : ओवरलोड वाहनों की जांच करने वाली खनन टीम की बताई लोकेशन, आरोपित पर FIR दर्ज

By Amit Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Thu, 20 Aug 2026 05:17 PM (IST)

रायबरेली के बछरावां में अवैध खनन की जांच कर रही टीम की लोकेशन खनन माफियाओं को देने वाले एक व्यक्ति पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गया था, जिसकी पहचान लालगंज निवासी अनिल के रूप में हुई है।

News Article Hero Image

HighLights

  1. खनन टीम की लोकेशन लीक करने वाले पर केस।

  2. रायबरेली के बछरावां में अवैध खनन की जांच।

  3. आरोपी वाहन छोड़कर फरार, पुलिस ने जांच शुरू की।

संवाद सूत्र, बछरावां (रायबरेली)। अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों की जांच करने वाली टीम की लोकेशन वाहन स्वामियों तक पहुंचाने के आरोपी पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू हो गई है।

खनन अनुभाग की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक निदेशालय भू-तत्व एवं खनिकर्म लखनऊ की टीम बछरावां-लालगंज मार्ग पर मोरंग, गिट्टी, डस्ट और बालू के अवैध परिवहन तथा ओवरलोड वाहनों की लगातार जांच कर रही है। आरोप है कि एक वाहन लगातार जांच टीम का पीछा कर खनन माफियाओं को टीम की लोकेशन उपलब्ध कराता था।

वाहन छोड़कर फरार हुआ आरोपित

बुधवार को खनन टीम ने पश्चिम गांव बाईपास स्थित नहर के पास वाहन का पीछा किया। टीम को देखकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। खनन विभाग के अधिकारियों ने वाहन को थाने की सुपुर्दगी में खड़ा कराया।

यह भी पढ़ें- बहराइच में ग्रामीणों पर हमला करने वाला तेदुआ पिंजरे में कैद, तीन दिन में वन विभाग ने पकड़ा छठवां लेपर्ड

जानकारी के आधार पर लालगंज निवासी अनिल, द्वारा लोकेशन देने की बात सामने आई। तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है।