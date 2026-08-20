रायबरेली : ओवरलोड वाहनों की जांच करने वाली खनन टीम की बताई लोकेशन, आरोपित पर FIR दर्ज

संवाद सूत्र, बछरावां (रायबरेली)। अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों की जांच करने वाली टीम की लोकेशन वाहन स्वामियों तक पहुंचाने के आरोपी पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू हो गई है।

खनन अनुभाग की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक निदेशालय भू-तत्व एवं खनिकर्म लखनऊ की टीम बछरावां-लालगंज मार्ग पर मोरंग, गिट्टी, डस्ट और बालू के अवैध परिवहन तथा ओवरलोड वाहनों की लगातार जांच कर रही है। आरोप है कि एक वाहन लगातार जांच टीम का पीछा कर खनन माफियाओं को टीम की लोकेशन उपलब्ध कराता था।