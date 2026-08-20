बहराइच में ग्रामीणों पर हमला करने वाला तेदुआ पिंजरे में कैद, तीन दिन में वन विभाग ने पकड़ा छठवां लेपर्ड

जागरण संवाददाता, बहराइच। ककरहा रेंज के गांवों में लोगों पर हमला करने वाला बुधवार आधी रात को पिंजरे में कैद हो गया। उसे रेंज कार्यालय लाया गया। पशु चिकित्सकों की टीम तेंदुए के स्वास्थ्य की जांच की। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उसे जंगल में छोड़ने की कार्रवाई वन विभाग करेगा। वन विभाग के मुताबिक एक माह में छठा तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है।

कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा रेंज से सटे गांवों में तेंदुअ लोगों पर हमला कर घायल कर रहा था। अमृतपुर और धर्मपुर बेझा गांव निवासी दो महिलाओं की हमले में मौत भी हो चुकी है। निरंतर हो रहे हमले को देखते हुए वन विभाग की ओर से बेझा पचासा के मजरा ढोढ़ेपुरवा गांव में दो दिन पूर्व पिंजरा लगाया गया था।

प्रभागीय वनाधिकारी अपूर्व दीक्षित ने बताया कि पिंजरे की निगरानी के लिए वन कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। वन कर्मी निरंतर निगरानी कर रहे थे। रात 12 बजे बकरी के शिकार में तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। वन कर्मी उसे रेंज कार्यालय लेकर आए।