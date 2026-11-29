जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार से कुंडा रेलवे स्टेशन के बीच मानव रहित रेलवे क्रासिंग पर एक बाइक गोरखपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई। बाइक ट्रेन के अगले हिस्से में फंस गई।

घटना के बाद ट्रेन को कुछ देर तक रोकना पड़ा। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से गुजर रही थी। तभी एक अज्ञात बाइक सवार मानव रहित रेलवे क्रासिंग पार करने लगा। इसी बीच ट्रेन आ गई। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया।

ऊंचाहार स्टेशन के आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक एसके सिंह यादव का कहना है कि बाइक को कब्जे में लेकर अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। बाइक के नंबर के आधार पर उसके मालिक और चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।