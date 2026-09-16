रायबरेली में होमगार्ड भर्ती दौड़ के दौरान 14 अभ्यर्थियों की बिगड़ी तबीयत, बेहोश होकर गिरे

जागरण संवाददाता, रायबरेली। पीएसी परिसर में कराई जा रही होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में मंगलवार को अफरातफरी मच गई। दौड़ में शामिल 14 अभ्यर्थी अचानक अचेत होकर गिर गए। आनन-फानन सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। चिकित्सक के अनुसार गर्मी के कारण अभ्यर्थियों को समस्या हुई थी।

शासन द्वारा होमगार्ड भर्ती परीक्षा कराई जा रही है। भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा शहर के गोरा बाजार स्थित 25वीं वाहिनी पीएसी परिसर में मंगलवार से कराई जा रही है। मंगलवार को परीक्षा के लिए प्रतापगढ़, उन्नाव, सुलतानपुर जनपद के अभ्यर्थी पीएसी परिसर पहुंचे।

सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद सुबह आठ बजे से अभ्यर्थियों को परिसर में प्रवेश दिया जाने लगा। सुबह करीब 10 बजे दौड़ शुरू कराई गई। दौड़ के दौरान 13 अभ्यर्थी अचेत होकर, जबकि एक पैर में चोट लगने के कारण गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि दौड़ के कारण अधिकतर अभ्यर्थियों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, गर्मी के कारण सभी लगातार पानी पी रहे थे, जिसके चलते उमस और तेज गर्मी से चक्कर आने व सांस फूलने के कारण मैदान का पहला चक्कर लगाते ही अभ्यर्थी बेहोश होने लगे।

यह देख आनन-फानन एंबुलेंस से सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें ग्लूकोज आदि आवश्यक दवाएं देकर उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद राहत मिलने पर सभी अभ्यर्थी घर चले गए, वहीं पैर में चोट के कारण एक अभ्यर्थी को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।