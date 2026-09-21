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भाजपा के कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़, प्रयागराज में बोले राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े विनय कटियार

By Amlendu Tripathi Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Mon, 21 Sep 2026 06:57 PM (IST)

राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता विनय कटियार ने प्रयागराज का दौरा किया और फूलपुर विधायक दीपक पटेल व पूर्व सांसद ...और पढ़ें

राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता रहे विनय कटियार सोमवार को संगम नगरी पहुँचे। पूर्व सांसद केशरी देवी पटेल ने उनका अपने निवास पर स्वागत किया। सौ. पीआरओ

﻿राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता रहे विनय कटियार सोमवार को संगम नगरी पहुँचे। पूर्व सांसद केशरी देवी पटेल ने उनका अपने निवास पर स्वागत किया। सौ. पीआरओ

HighLights

  1. बोले- जनप्रतिनिधियों को जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए तत्पर रहना चाहिए

  2. फूलपुर विधायक दीपक पटेल व पूर्व सांसद केशरी देवी के निवास पर शिष्टाचार भेंट की

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे पूर्व सांसद व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार सोमवार को संगम नगरी पहुंचे। उन्होंने फूलपुर विधायक दीपक पटेल व पूर्व सांसद केशरी देवी पटेल के निवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की। संगठन व जनसेवा से जुड़े विषयों पर विमर्श किया।

विनय कटियार ने संगम स्नान भी किया

विनय कटियार ने कहा, भाजपा के कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ हैं। जनप्रतिनिधियों को जनसामान्य की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए तत्पर रहना चाहिए। इससे पूर्व उन्होंने संगम स्नान भी किया।

विनय कटियार का मार्गदर्शन प्रेरणास्रोत : केशरी देवी

पूर्व सांसद केशरी देवी पटेल ने कहा, विनय कटियार का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। इस दौरान विवेक जयसवाल, पार्षद अरुण कुमार मिश्र पिंटू, उमेश तिवारी आदि मौजूद रहे। पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

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