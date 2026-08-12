अगर रास्ते में भी बहनों ने दिखाया हाथ तो रुक जाएंगी बसें, रक्षाबंधन के लिए यूपी रोडवेज ने पूरी की तैयारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रक्षाबंधन पर्व पर बहनों और यात्रियों के सुगम और सुरक्षित सफर के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) ने कमर कस ली है। 26 से 31 अगस्त तक (छह दिनों के लिए) रोडवेज बसों का विशेष संचालन किया जाएगा।

इस दौरान प्रयागराज क्षेत्र से लखनऊ, कानपुर समेत अन्य प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। विशेष निर्देश दिया गया है कि यात्रियों की सहूलियत के लिए चालकों-परिचालक सिर्फ तय बस अड्डों ही नहीं, बल्कि मार्ग में मिलने वाले स्टॉपेज और संकेत देने वाले यात्रियों को भी बस में चढ़ाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाएं। बहनें अगर सड़क पर बस रुकने के लिए हाथ दें तो उन्हें जरूर बैठाया जाए।

चालकों/परिचालकों को मिलेगा प्रोत्साहन त्योहार पर यात्रियों की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने इस अवधि में चालकों, परिचालकों (कंडक्टरों), कार्यशाला कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों की सभी छुट्टियां और साप्ताहिक विश्राम रद दिए हैं। अत्यंत विशेष परिस्थितियों (जैसे स्वयं की बीमारी या परिवार में मृत्यु) को छोड़कर किसी को अवकाश नहीं मिलेगा। डिपो में खड़ी सभी बसों की मरम्मत कर उन्हें 100% आन-रोड रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

निगम ने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना भी लागू की है। छह दिनों में निरंतर ड्यूटी कर 1800 किमी चलाने वाले चालकों/परिचालकों (संविदा सहित) को 1,200 रुपये का एकमुश्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। 1,800 किमी से अधिक दूरी तय करने पर 55 पैसे प्रति किमी की दर से अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। वर्कशॉप के तकनीकी कर्मचारियों को प्रतिदिन उपस्थिति पर 500 का इंसेंटिव मिलेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि सिविल लाइंस और जीरो रोड बस स्टेशन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।