यूपी में वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों से 73 हजार संपत्तियां गायब, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने की SIT जांच की मांग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 73 हजार संपत्तियां वक्फ बोर्डों के दस्तावेजों से गायब हो गयी हैं। जिनकी तलाश के लिए एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित करने की मांग लेकर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और ज्ञापन सौेपा।

इसमें कहा गया है कि राज्य में शिया, सुन्नी वक्फ बोर्डों दो लाख से अधिक संपत्तियां दर्ज थी, जिनमें से 73 हजार दस्तावेजों से गायब हो गयी हैं। कई संपत्तियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। मुख्यमंत्री ने जांच का आश्वासन दिया है।

बुधवार को मोहसिन ने कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर उनसे भेंट की और वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत की। कहा कि वर्तमान में सिर्फ 1,27,000 रजिस्टर्ड वक्फ दस्तावेजों में दर्ज हैं, जबकि पहले यह संख्या दो लाख थी।

आरोप लगाया कि सपा, बसपा सरकारों ने वक्फ बोर्ड का ऑडिट नहीं कराया। संपत्तियों पर बिल्डरों, माफिया का कब्जा होने दिया। पूर्व मंत्री का कहना है कि लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, बरेली, नोएडा, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, वाराणसी, अमरोहा, बिजनौर, आज़मगढ़ सहित कई जिलों में वक्फ संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है।