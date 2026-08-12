रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू

अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने चालक, परिचालकों और वर्कशॉप कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। 26 से 31 अगस्त तक प्रतिदिन 1800 किलोमीटर बस चलाने वाले चालकों और परिचालकों को 1200 रुपए मिलेंगे। तकनीकी कार्यशाला कर्मचारियों को 500 रुपए मिलेंगे। यह योजना यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए है।



एआरएम हेमंत मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा चालकों, परिचालकों एवं कार्यशाला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना घोषित की गई है। यह योजना 26 से 31 अगस्त तक कुल छह दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगी।

उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सेवा के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य त्योहार के समय परिवहन सेवाओं को सुचारु बनाए रखना और कर्मचारियों को बेहतर सेवा के लिए प्रोत्साहित करना है। हेमंत मिश्रा ने बताया परिवहन निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि में जो चालक व परिचालक (संविदा कर्मियों सहित) प्रतिदिन उपस्थित रहकर बस संचालन करते हैं और कुल 1800 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उन्हें 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इसके अलावा जो संविदा चालक व परिचालक 1800 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हैं, उन्हें अतिरिक्त किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर 55 पैसे की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस राशि का भुगतान संबंधित डिपो स्तर पर स्थानीय रूप से किया जाएगा। तकनीकी कर्मचारियों के लिए भी प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया गया है।

योजना की पात्रता कुछ शर्तों पर आधारित होगी उन्होंने बताया कि डिपो और कार्यशालाओं में कार्यरत तकनीकी कर्मचारी जो इन छह दिनों की अवधि में प्रत्येक दिन उपस्थित रहते हैं, उन्हें 500 रुपए की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि, योजना की पात्रता कुछ शर्तों पर आधारित होगी। चालकों और परिचालकों को प्रोत्साहन राशि तभी दी जाएगी, जब उनका सेवा लोड फैक्टर 64 प्रतिशत से अधिक होगा।

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एआरएम हेमंत मिश्रा ने बताया कि उपरोक्त अवधि में पूर्व से लागू अन्य प्रोत्साहन योजनाएं भी यथावत प्रभावी रहेंगी। यह कदम त्योहार के दौरान यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।