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    दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत, आनंद विहार-लौकहा बाजार स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि बढ़ी

    By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:44 PM (IST)

    रेलवे विभाग ने आनंद विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन के फेरों को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार यात्रियों की सुविध ...और पढ़ें

    आनंद विहार टर्मिनल-लौकहा बाजार स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि एक माह बढ़ी।

    आनंद विहार टर्मिनल-लौकहा बाजार स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि एक माह बढ़ी।

    HighLights

    1. स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि एक माह बढ़ी।

    2. आनंद विहार से लौकहा बाजार तक चलेगी 15 सितंबर तक।

    3. यात्रियों को त्योहारों में मिलेगी अतिरिक्त यात्रा सुविधा।

    संवाद सहयोगी, हापुड़। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख रेलवे विभाग ने आनंद विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार के बीच संचालित स्पेशल ट्रेन के फेरों में विस्तार किया गया है। गाड़ी संख्या 04014/04013 के संचालन को एक माह के लिए बढ़ाया गया है। इससे यात्रियों को काफी हद तक राहत मिलेगी।

    गाड़ी संख्या 04014 आनंद विहार टर्मिनल-लौकहा बाजार स्पेशल का पूर्व निर्धारित अंतिम संचालन 15 अगस्त था। अब इसका संचालन 16 अगस्त से 15 सितंबर तक किया जाएगा। इस अवधि में ट्रेन के 31 अतिरिक्त फेरे बढ़ाए गए हैं।

    ट्रेन 17 अगस्त से 16 सितंबर तक संचालित होगी

    उधर, गाड़ी संख्या 04013 लौकहा बाजार-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल का संचालन भी बढ़ाया गया है। पहले इसका अंतिम संचालन 16 अगस्त निर्धारित था। अब यह ट्रेन 17 अगस्त से 16 सितंबर तक संचालित होगी। इसके संचालन में भी 31 फेरे बढ़ाए गए हैं।

    मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त यात्रा दबाव को देखकर स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाई गई है। संचालन में विस्तार होने से इस मार्ग के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और त्योहारों व अवकाश के दौरान भीड़ के बीच राहत मिलेगी।

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