शादी के 54 दिन बाद ही उजड़ा कुमकुम का सुहाग, हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसे में होटल मैनेजर की मौत
सिंभावली बाईपास पर नो पार्किंग में खड़े कंटेनर से टकराकर दिल्ली के एक होटल मैनेजर कपिल प्रजापति की मौत हो गई। हादसे के 54 दिन पहले ही हुई थी शादी, जिस ...और पढ़ें
HighLights
सिंभावली बाईपास पर नो पार्किंग में खड़े कंटेनर से हादसा।
दिल्ली के होटल मैनेजर कपिल प्रजापति की मौके पर मौत।
शादी के महज 54 दिन बाद उजड़ा नवविवाहिता का सुहाग।
संवाद सहयोगी, सिंभावली। वैठ चौकी के निकट बाईपास पर मंगलवार रात नो पार्किंग में खड़े कंटेनर ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। वह दिल्ली में अक्षरधाम क्षेत्र में स्थित एक होटल पर मैनेजर थे। वहां से ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान 24 वर्षीय युवक की बाइक अनियंत्रित होकर कंटेनर में पीछे से जा घुसी।
हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने राहगीरों की मदद से उसे सीएचसी सिखेड़ा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
दिल्ली के अक्षरधाम स्थित होटल में मैनेजर था कपिल
जिला संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र के कस्बा बनियाठेर के मूल निवासी और वर्तमान में बहजोई की यादव कॉलोनी में रहने वाले रविंद्र प्रजापति ने बताया कि उनका छोटा भाई कपिल प्रजापति दिल्ली के अक्षरधाम स्थित एक होटल पर मैनेजर था। मंगलवार रात वह ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान सिंभावली थाना क्षेत्र में वैठ चौकी के निकट बाईपास पर सड़क किनारे नो पार्किंग क्षेत्र में कंटेनर खड़ा था।
बताया गया कि अंधेरे में खड़ा कंटेनर बाइक सवार को दिखाई नहीं दिया। कपिल की बाइक अनियंत्रित होकर कंटेनर के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई।
परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं
सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल को तत्काल सीएचसी सिखेड़ा पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कपिल की मौत की सूचना मिलते ही पत्नी कुमकुम, माता-पिता और अन्य स्वजन अस्पताल पहुंच गए। शव देखते ही स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब स्वजन को पता चला कि कपिल अब कभी घर नहीं लौटेगा।
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सबसे बड़ा सदमा नवविवाहित कपिल की पत्नी कुमकुम को लगा है। स्वजन के अनुसार कपिल की शादी 19 जून 2026 को हाथरस की कुमकुम से हुई थी। शादी को अभी महज 54 दिन ही हुए थे। नई जिंदगी के सपने संजो रही कुमकुम का अचानक सुहाग उजड़ गया। परिवार में शादी की खुशियां अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थीं कि हादसे ने सबकुछ तबाह कर दिया।
कंटेनर का नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा होना हादसे की वजह
हादसे के बाद एक बार फिर सड़क किनारे नो पार्किंग में खड़े भारी वाहनों की वजह से पैदा होने वाले खतरे पर सवाल खड़े हो गए हैं। बाईपास जैसे व्यस्त मार्ग पर कंटेनर का नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा होना हादसे की वजह बना। लोगों का कहना है कि ऐसे स्थानों पर खड़े भारी वाहनों के खिलाफ नियमित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अंधेरे में वाहन चालकों के लिए जानलेवा स्थिति पैदा न हो।
थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कंटेनर और बाइक को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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