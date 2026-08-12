हापुड़ वासियों को मिलेगी बड़ी राहत: नई दिल्ली-वाराणसी ट्रेन के ठहराव की उठी मांग, अरुण गोविल ने लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, हापुड़। जंक्शन पर ट्रेन संख्या 22417 (वाराणसी-नई दिल्ली) और 22418 (नई दिल्ली-वाराणसी) के स्थायी ठहराव की मांग को लेकर मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण गोविल ने रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र सौंपा है।

सांसद ने कहा कि इन ट्रेनों के हापुड़ में ठहराव से जिले के लाखों यात्रियों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, मरीजों और नौकरीपेशा लोगों को सीधे रेल सुविधा मिलेगी तथा दिल्ली-मुरादाबाद-लखनऊ रेलखंड पर आवागमन और सुगम होगा। पत्र में हापुड़ को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक जनपद बताते हुए कहा है कि यह क्षेत्र औद्योगिक, व्यापारिक, कृषि और शैक्षिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। वर्तमान में इन दोनों ट्रेनों का हापुड़ स्टेशन पर ठहराव नहीं होने के कारण स्थानीय यात्रियों को अन्य स्टेशनों तक जाना पड़ता है।

किन क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ? इससे समय और धन की अतिरिक्त खपत होने के साथ ही दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हापुड़ में दोनों ट्रेनों का स्थायी ठहराव होने से हापुड़ के अलावा गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुवा, धौलाना, बाबूगढ़, सिंभावली सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से महिलाओं, छात्रों और गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए यात्रा करने वाले मरीजों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी।

औद्योगिक क्षेत्र को भी मिलेगा लाभ सांसद ने पत्र में हापुड़ के औद्योगिक और व्यापारिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा है कि यहां से बड़ी संख्या में व्यापारी और कारोबारी दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी समेत विभिन्न शहरों की यात्रा करते हैं। ट्रेन का ठहराव मिलने से व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

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