उत्तर प्रदेश में 15 हजार से ज्यादा शिक्षकों की बंपर भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी; जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। शिक्षक भर्ती की उम्मीद में बैठे प्रतियोगियों के लिए मंगलवार को अच्छी खबर आई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुल 15,012 शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती से संबंधित दो महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किए गए हैं।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार के अनुसार प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों) के 897 रिक्त पदों तथा बेसिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक, शहरी के 11,508 रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया है।

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू किया है। अभ्यर्थियों को ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही संबंधित पदों के लिए आवेदन करना होगा।विज्ञापन संख्या-05/2026 के तहत सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी तथा सहायक अध्यापक, शहरी के पदों के लिए विज्ञापन मंगलवार को जारी हुआ। ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होगी।

ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है, जबकि आनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए परीक्षा तीन और चार दिसंबर को होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता संवर्ग अर्थात पीजीटी के 2,607 रिक्त पदों के लिए भी विज्ञापन संख्या-06/2026 जारी किया गया है।

ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। पीजीटी भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तथा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 21 तय की गई है। प्रवक्ता संवर्ग के पदों के लिए परीक्षा 15 और 16 दिसम्बर को कराई जाएगी।