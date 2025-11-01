तीर्थराज के जनकार्य में रुकावट न हो, बजट कम हो तो भेजें प्रस्ताव, नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने अधिकारियों से जताई मंशा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। तीर्थराज प्रयाग में विकास का चक्का चलता रहे, इसके लिए उप्र के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अपनी मंशा अधिकारियों और महापौर के सामने जता दी। शनिवार को सर्किट हाउस में विकास और जनकार्य की तमाम योजनाओं पर चर्चा की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बजट का अड़चन है तो प्रस्ताव बनाकर भेजें लखनऊ नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने जिन कार्यों में लेटलतीफी हो रही है या बजट के अभाव में काम रुका हुआ है उसके संबंध में नगर आयुक्त साईं तेजा तथा महापौर गणेश केसरवानी से कहा कि अपने स्तर से देखें, काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। यदि बजट की अड़चन है तो प्रस्ताव बनाकर लखनऊ भेजें।

गंगा-यमुना की निर्मलता पर तेजी से कार्य करने को कहा नगर विकास मंत्री यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने शुक्रवार को ही आए थे। शनिवार को रवानगी से पहले अधिकारियों के साथ प्रमुख बिंदुओं पर समीक्षा की। स्ट्रीट लाइट खराबी की तमाम सूचनाएं उनके पास पहले से थीं। इनके अलावा सफाई व्यवस्था को ठीक रखने, गंगा-यमुना की निर्मलता पर तेजी से कार्य करने के लिए कहा।

राजस्व बढ़ाने में तेजी लाने का दिया निर्देश गृहकर एवं जलकर अदायगी में जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी से दूर रखते हुए राजस्व बढ़ाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ कुछ देर हुई चर्चा में उन्होंने राजस्व वृद्धि, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कहा।