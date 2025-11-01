Language
    तीर्थराज के जनकार्य में रुकावट न हो, बजट कम हो तो भेजें प्रस्ताव, नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने अधिकारियों से जताई मंशा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रयागराज में विकास कार्यों को जारी रखने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बजट की कमी होने पर प्रस्ताव लखनऊ भेजें ताकि काम में रुकावट न आए। मंत्री ने गंगा-यमुना की सफाई पर जोर दिया और राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी माघ मेला की तैयारियों की भी जानकारी ली और अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की।

    प्रयागराज के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, महापौर गणेश केसरवानी व अधिकारीगण। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। तीर्थराज प्रयाग में विकास का चक्का चलता रहे, इसके लिए उप्र के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अपनी मंशा अधिकारियों और महापौर के सामने जता दी। शनिवार को सर्किट हाउस में विकास और जनकार्य की तमाम योजनाओं पर चर्चा की।

    बजट का अड़चन है तो प्रस्ताव बनाकर भेजें लखनऊ 

    नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने जिन कार्यों में लेटलतीफी हो रही है या बजट के अभाव में काम रुका हुआ है उसके संबंध में नगर आयुक्त साईं तेजा तथा महापौर गणेश केसरवानी से कहा कि अपने स्तर से देखें, काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। यदि बजट की अड़चन है तो प्रस्ताव बनाकर लखनऊ भेजें। 

    गंगा-यमुना की निर्मलता पर तेजी से कार्य करने को कहा

    नगर विकास मंत्री यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने शुक्रवार को ही आए थे। शनिवार को रवानगी से पहले अधिकारियों के साथ प्रमुख बिंदुओं पर समीक्षा की। स्ट्रीट लाइट खराबी की तमाम सूचनाएं उनके पास पहले से थीं। इनके अलावा सफाई व्यवस्था को ठीक रखने, गंगा-यमुना की निर्मलता पर तेजी से कार्य करने के लिए कहा।

    राजस्व बढ़ाने में तेजी लाने का दिया निर्देश

    गृहकर एवं जलकर अदायगी में जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी से दूर रखते हुए राजस्व बढ़ाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ कुछ देर हुई चर्चा में उन्होंने राजस्व वृद्धि, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कहा।

    आगामी माघमेला की तैयारियों की मंत्री ने ली जानकारी

    महापौर गणेश केसरवानी ने नगर विकास मंत्री से पूरे जिले के विकास पर चर्चा की। आगामी माघ मेला की तैयारियों पर योजनाओं के क्रियान्वयन, मेला क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र में शुरू हुए कार्यों के संबंध में नगर विकास मंत्री ने महापौर से जानकारी ली। इस दौरान नगर निगम और बिजली विभाग के तमाम अभियंता, अधिकारी मौजूद रहे।

