प्रयागराज में गांवों में निखरेगी खेल प्रतिभाएं, ग्रामीण अंचल के 5 स्टेडियम के लिए 7.25 लाख रुपये से खरीदी जाएगी खेल सामग्री
प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। युवा कल्याण विभाग गाँवों के पाँच स्टेडियमों के लिए 7.25 लाख रुपये की खेल सामग्री खरीदेगा, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल और अन्य खेलों के उपकरण शामिल होंगे। शंकरगढ़, हंडिया, चाका, कोरांव और रेरा के स्टेडियमों को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने धन जारी किया है। खिलाड़ियों को अब संसाधनों की कमी नहीं खलेगी और वे अपने पसंदीदा खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ग्रामीण अंचल में छिपी खेल प्रतिभाएं अब और निखरेंगी। कबड्डी व वालीबाल जैसे खेलों में गांवों के खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। इन खेल प्रेमियों को तरास कर कुछ प्रतिभावान बनाने के लिए ही ग्रामीण स्टेडियम को संसाधनों से मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग अब कबड्डी व वालीबाल समेत अन्य सामग्री की खरीद करने जा रहा है। ताकि, युवाओं को इन खेलों में माहिर बनाया जा सके।
शासन की ओर से धनराशि जारी की गई
जनपद के शंकरगढ़, हंडिया, चाका, कोरांव और रेरा में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के ग्रामीण स्टेडियम हैं। वालीबाल, फुटबाल, बैडमिंटन और कबड्डी आदि की खेल सामग्री के साथ जिम आदि के संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। समय-समय पर विभाग स्टेडियम में लिए नई सामग्री की खरीद करता रहता है, ताकि खिलाड़ियों को दिक्कत न हो। इस वर्ष 7.25 लाख रुपये शासन ने जारी किए है।
चाका स्टेडियम के लिए 60 हजार मिले
जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी गुलशन शर्मा ने बताया कि ग्रामीण स्टेडियम चाका के लिए 60 हजार रुपये से वालीबाल पोल, मेज-कुर्सी और खेल सामग्री रखने वाला बाक्स खरीदा जाएगा। शंकरगढ़ के लिए कुश्ती के 36 गद्दे, कुर्सी मेज, वालीबाल पोल, हंडिया के लिए कबड्डी के 60 मैट, मेज कुर्सी, वेट लिफ्टिंग का सामान खरीदा जाएगा।
कोरांव स्टेडियम के लिए 70 मैट, कुर्सी-मेजा आदि
इसी प्रकार कोरांव के लिए कबड्डी के 70 मैट, कुर्सी-मेज, वालीबाल पोल और रेरा स्थित स्टेडियम के लिए कुश्ती का मैट कवर, मेज कुर्सी, क्लाइडिंग रोप आदि खरीदा जाना है। ग्रामीण स्टेडियम रेरा में दो लाख तो शंकरगढ़, हंडिया और कोरांव के स्टेडियम में डेढ़-डेढ़ लाख रुपये खर्च होंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटी ने अनुमति दे दी है। इसी महीने सामग्री की खरीद हो जाएगी। इससे खिलाड़ियों को सहूलियत मिलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।