यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की लिस्ट 24 अक्टूबर को होगी जारी, 28 से दर्ज होंगी आपत्तियां

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए बनाए जाने वाले परीक्षा केंद्रों की सूची 22 अक्टूबर की जगह उसे अब 24 अक्टूबर को जारी करेगा। इस दौरान केंद्रों के बनाए जाने के बाद आने वाली आपत्तियों को दूर करके 27 नवंबर को परीक्षा केंद्रों की फाइनल सूची जारी की जाएगी।

बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पांच फरवरी 2027 से शुरू होकर 23 फरवरी तक चलेंगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार सूची जारी होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक के पोर्टल पर डिबार या मान्यता प्रत्साहरण की कार्यवाही गतिशील होने वाले विद्यालयों व अनर्ह विद्यालयों की सूची जारी की जाएगी।

इसके बाद ऑनलाइन चयनित केंद्र या न चयनित होने वाले केंद्रों की आपत्तियां 28 अक्टूबर से माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर स्वीकार की जाएंगी। छह नवंबर को जिला विद्यालय निरीक्षक छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य या स्कूलों के प्रबंधक से प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर निस्तारण करेंगे।