TGT-PGT भर्ती विवाद: शिक्षा निदेशालय में बैरिकेडिंग तोड़कर घुसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्सी, 200 लोगों पर FIR

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। टीजीटी-पीजीटी भर्ती में पुरानी नियमावली के अनुसार अवसर दिए जाने की मांग को लेकर बैरिकेडिंग तोड़कर शिक्षा निदेशालय में घुसने, तोड़फोड़ करने के मामले में 200 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रदर्शनकारियों पर अधिकारियों से अभद्रता, कर्मचारियों से मारपीट और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का भी आरोप है।

मामले में शिक्षा निदेशालय के केयरटेकर मो. सैफी की तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ, शिक्षा निदेशालय के कार्यालयों में बुधवार को तालाबंद कर अधिकारी कर्मचारी गायब रहे, जबकि प्रतियोगी छात्रों का धरना बुधवार को तीसरे दिन भी शिक्षा निदेशालय में जारी रहा।

निदेशालय के केयरटेकर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार दोपहर डेढ़-दो सौ उपद्रवी पूर्वी द्वार के सामने सड़क के दोनों ओर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी अभ्यर्थियों की भीड़ में शामिल हो गए। अभ्यर्थियों की आड़ में वे पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर व फांदकर मुख्यालय परिसर में घुस गए और तोड़फोड़ करते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई।

पहचान कर होगी विधिक कार्रवाई मुख्यालय के कई अनुभागों में रखा फर्नीचर तोड़ दिया गया और वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। कर्मचारियों से अमर्यादित व्यवहार और मारपीट के साथ अधिकारियों से अभद्रता भी की गई। सिविल लाइंस थाना के इंस्पेक्टर रामाश्रय यादव ने बताया कि लिखित शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।