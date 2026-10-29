कोडीनयुक्त कफ सीरप मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला दवा कारोबारी अंजली रानी को दी अंतरिम अग्रिम जमानत

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में महिला दवा कारोबारी अंजली रानी कसेरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। चंदौली के मुगलसराय थाने में दर्ज मामले में सत्र न्यायाधीश की अदालत से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अंजली ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि अंजली के पास दवा बिक्री का वैध लाइसेंस है और उनकी फर्म मेसर्स समृद्धि एंटरप्राइजेज जीएसटी में पंजीकृत है। कफ सिरप की खरीद-बिक्री वैध तरीके से हुई थी। इसके समर्थन में ई-वे बिल सहित अन्य दस्तावेज भी दाखिल किए गए हैं।