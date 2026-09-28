प्रयागराज में एक करोड़ की अवैध कफ सिरप तस्करी का भंडाफोड़, दिल्ली से मंगाकर यूपी-बिहार में होती थी सप्लाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एक करोड़ की कोडीनयुक्त अवैध कफ सीरप के साथ स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के हत्थे चढ़े तस्कर प्रयागराज-वाराणसी की फर्म के नाम पर मंगवाते थे। इसके बाद प्रयागराज के अलावा प्रदेश के विभिन्न शहरों, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी खेप पहुंचाते थे। अंतरराज्यीय गिरोह का सरगना आशुतोष तिवारी उर्फ प्रवेश तिवारी अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से अवैध कफ सीरप मंगवाकर एयरपोर्ट थाने के पास एक मकान में भंडारण करता था।

इनकी हुई गिरफ्तारी

-आशुतोष तिवारी उर्फ प्रवेश तिवारी, मूल निवासी मैना पड़ाइन का पूरा, बीकापुर अयोध्या। हालपता- जयंतीनगर सुलेमसराय, धूमनगंज

-अंकेश कुमार पुत्र सत्यनारायण प्रजापति निवासी जयरामपुर सूबेदारगंज, धूमनगंज प्रयागराज

-अमित प्रजापति पुत्र सत्यनारायण प्रजापति निवासी जयरामपुर सूबेदारगंज, धूमनगंज प्रयागराज

ये हैं फरार-

-थोक दवा व्यापारी शनि जायसवाल, निवासी लीडर रोड शाहगंज, प्रयागराज

-थोक दवा व्यापारी आशु जायसवाल, निवासी कीडगंज, प्रयागराज

-फर्म मालिक जतिन उर्फ शिवम मिश्रा, निवासी नैनी, प्रयागराज



जतिन के नाम से है फर्म

मूलरूप से अयोध्या निवासी आशुतोष नैनी निवासी जतिन मिश्रा उर्फ शिवम मिश्रा की फर्म नोवोटिक्स लाइफ साइंसेज के नाम से मंगोलपुरी, नई दिल्ली के पते पर पंजीकृत है। उसके सहयोग से प्रयागराज व वाराणसी की फर्मों पर फर्जी कागज बिल्टी बनाकर कोडीनयुक्त कफ सीरप, विभिन्न नामों की जेनरिक दवाएं दिल्ली से ट्रांसपोर्ट के द्वारा मंगाई जाती थी।



12 हजार रुपये प्रतिमाह किराए पर लिया था कमरा

सरगना ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के गौसपुर कटहुला निवासी विवेक श्रीवास्तव के मकान में 12 हजार रुपये प्रतिमाह के किराए पर कमरा लिया था। वहां पर कफ सीरप व टेबलेट का भंडारण करता था। आशुतोष और जतिन के बीच दिल्ली में संपर्क हुआ था, जिसके बाद तस्करी का खेल शुरू किया।



ग्राइंडर से मिटाकर मेडिकल स्टोर पर सप्लाई

एसटीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि अमित प्रजापति और उसका भाई अंकेश डाइ ग्राइंडर से सीरप की शीशी का बैच नंबर मिटा देते थे। इसके बाद बोरी में भरकर मेडिकल स्टोर पर भी सप्लाई करते थे। एक गत्ते में 120 शीशी अवैध कफ सीरप 12 हजार में खरीदने के बाद 18 हजार रुपये में बेचते थे। दोनों भाई आशुतोष के कहने पर तस्करी में मदद करते थे।



लीडर रोड के थोक व्यापारी भी शामिल

एसटीएफ का कहना है कि तस्करों से पूछताछ में पता चला है कि लीडर रोड के थोक दवा व्यापारी शनि और आशु जायसवाल को भी अवैध कफ सीरप पहुंचाया जाता था, जो उसे बेचकर बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। उनकी दुकानों पर बड़ी मात्रा में कोडीनयुक्त अवैध कफ सीरप पहुंचाया जाता था। उनकी गिरफ्तारी पर सिंडिकेट से जुड़े कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं।