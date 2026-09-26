SSC CGL-2026: 10,731 पदों पर होगी भर्ती, घट गए 1500 से ज्यादा पद

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल)-2026 परीक्षा के लिए अस्थायी रिक्तियों का विस्तृत ब्योरा जारी कर दिया है। गुरुवार को जारी रिक्तियों के अनुसार सीजीएल-2026 के जरिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कुल 10,731 पदों पर भर्ती होगी। हालांकि पूर्व एसएससी की ओर से 21 मई को जारी की गई अधिसूचना में 12256 पदों का जिक्र किया था। इस प्रकार पदों की संख्या 1525 घट गई है।



इस भर्ती के लिए देशभर के 30.94 लाख अभ्यर्थियों ने आनलाइन आवेदन किया है। 10731 पदों में अनारक्षित वर्ग के लिए 4412, ओबीसी 2772, ईडब्ल्यूएस 1028, एससी के 1715 जबकि एसटी के 804 पद हैं। रिक्तियों की सूची में सबसे अधिक पद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) में हैं। सीबीआइसी में इंस्पेक्टर (सेंट्रल एक्साइज) के 2,366 पद हैं।

इसी विभाग में टैक्स असिस्टेंट के 841 पद भी हैं। वित्त मंत्रालय के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीसी) में टैक्स असिस्टेंट के 1,400 पद हैं। वहीं आयकर निरीक्षक के लिए 595 पद घोषित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत नियंत्रक जनरल डिफेंस अकाउंट्स में आडिटर के 875 पद हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय सेवा में एएसओ के 668 पद उपलब्ध हैं।