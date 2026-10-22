रेलवे में आइसोलेटेड कैटेगरी के 195 पदों पर होगी भर्ती, पांच नवंबर से ऑनलाइन आवेदन करें अभ्यर्थी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने 'आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज' के विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए संक्षिप्त नोटिस जारी कर दी है। 195 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पांच नवंबर से चार दिसंबर तक भरे जाएंगे।

आयु गणना एक जनवरी 2027 के आधार पर यह भर्ती सातवें वेतन आयोग के तहत पे लेवल-दो और लेवल-सात के पदों के लिए होगी, जिसमें आयु सीमा की गणना एक जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। रेलवे की इस श्रेणी में मुख्य रूप से स्टेनोग्राफर (हिंदी व अंग्रेजी), मुख्य विधि सहायक (चीफ ला असिस्टेंट), जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी), स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर, प्रयोगशाला सहायक, रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए) तथा अन्य तकनीकी व लिपिकीय पद शामिल हैं।