RRB ALP Bharti 2025 : सहायक लोको पायलट भर्ती के तहत CBAT की तिथि व परीक्षा शहर की पर्ची जारी, 10970 पद

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। RRB ALP Bharti 2025 रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने सहायक लोको पायलट भर्ती 2025 (सीईएन 01/2025) के तहत कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) की तिथि घोषित करते हुए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। यह परीक्षा 30 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

आरआरबी प्रयागराज में 588 पद इसके लिए परीक्षा शहर और तिथि की अग्रिम सूचना का आधिकारिक लिंक लाइव कर दिया गया है, जिसे अभ्यर्थी अपने क्रेडेंशियल्स दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए रेलवे में कुल 10,970 रिक्त पदों को भरा जाना है, जिसमें आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत 588 पद शामिल हैं।