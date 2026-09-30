प्रयागराज जंक्शन पर गूंजी किलकारी, महिला ने प्लेटफॉर्म पर बच्ची को दिया जन्म

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों की सतर्कता और मानवीय पहल से एक गर्भवती महिला को समय पर मदद मिली। महिला ने प्लेटफॉर्म पर ही एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। आरपीएफ ने दोनों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिलाकर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया।

घटना 29 सितंबर की है। जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर उपनिरीक्षक कार्तिक मिश्रा और उपनिरीक्षक उषा मौर्य गश्त पर तैनात थे। तभी उनकी नजर 28 वर्षीय बसंती नाम की महिला पर पड़ी, जो प्रसव पीड़ा से कराह रही थी।