रेलवे ग्रुप डी के निकलेंगी 30000 पदों पर भर्तियां, दीपावली से पहले हो सकती है घोषणा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ग्रुप डी के करीब 30 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसके तहत ट्रैक मेंटेनर, प्वाइंट्समैन और अन्य तकनीकी व गैर-तकनीकी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। दीपावली से पहले एक शार्ट नोटिस जारी किया जाएगा, जबकि दीपावली के बाद विस्तृत विज्ञापन और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है।

रेलवे भर्ती बोर्ड का लक्ष्य है कि नवंबर से दिसंबर के बीच आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। प्रस्तावित भर्ती के लिए सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा गया है। आंकड़ों की समीक्षा के बाद पदों की संख्या तय की जाएगी।